Kinsmen flag raised at Aylmer town hall

Featured image for "Kinsmen flag raised at Aylmer town hall"

Councillor Jamie Chapman, left, Aylmer Kinsmen President Jack Gaudette, Kin Len Adams, Mayor Jack Couckuyt, Kin Vice-President Elect Tanner Bates, President Elect Harrison Bates, Cr. Kathryn Desrosiers and Kin Deputy Governor LMPP Andy Beck raised a Kinsmen flag in front of town hall recently. Mayor Couckuyt also proclaimed June 22 to July 2 as “Kin Canada Week” in Aylmer, in part in recognition of the Canada Day fireworks show organized by Kinsmen Club members at East Elgin Community Complex every year. (AE/contributed)

Image

Rob Perry

Read More from Rob Perry

Recent Articles

Image
Cam Reid brings Memorial Cup home
July 15, 2026
Image
Storm blows down line of utility poles
July 15, 2026
Image
Spectacular fireworks on Canada Day
July 8, 2026
Image
Police cadet dies, second critically injured in crash
July 8, 2026