Kinsmen flag raised at Aylmer town hall
Councillor Jamie Chapman, left, Aylmer Kinsmen President Jack Gaudette, Kin Len Adams, Mayor Jack Couckuyt, Kin Vice-President Elect Tanner Bates, President Elect Harrison Bates, Cr. Kathryn Desrosiers and Kin Deputy Governor LMPP Andy Beck raised a Kinsmen flag in front of town hall recently. Mayor Couckuyt also proclaimed June 22 to July 2 as “Kin Canada Week” in Aylmer, in part in recognition of the Canada Day fireworks show organized by Kinsmen Club members at East Elgin Community Complex every year. (AE/contributed)