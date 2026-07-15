Lifejacket lending program now available at Springwater

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The Elgin County Drowning Prevention Coalition supported another lifejacket lending program in our r...

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Hayden King

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