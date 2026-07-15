Lifejacket lending program now available at Springwater The Elgin County Drowning Prevention Coalition supported another lifejacket lending program in our r... To access this article, you need a digital subscription. If you're already subscriber, please login. Username or E-mail Password Remember Me Forgot Password Hayden King Read More from Hayden King← Bat in Aylmer positive for rabiesBarns destroyed, trees uprooted after storm near Mapleton →Recent Articles Barns destroyed, trees uprooted after storm near Mapleton July 23, 2026Bat in Aylmer positive for rabies July 23, 2026Cam Reid brings Memorial Cup home July 15, 2026Storm blows down line of utility poles July 15, 2026